I documenti sono stati inviati e da mesi l’unico progetto depositato per il rilancio della Cantina di Lerma attende una risposta. Lo stallo per la struttura costruita dalla Comunità montana Alta Val Lemme Alto Ovadese circa vent’anni fa, quindi, continua. L’edificio è in abbandono da tempo, da quando la società pubblica che la gestiva è fallita e gli strumenti per la vinificazione sono stati venduti all’asta. La struttura era costata 1 milione di euro. Nel 2023 l’Unione Dal Tobbio al Colma aveva pubblicato un bando per trovare un gestore e Tenuta dei Baldi, azienda vitivinicola di Casaleggio Boiro, aveva risposto proponendo un progetto di rilancio puntando in particolare sul vitigno Alta Langa, coinvolgendo altri produttori del territorio. Ad agosto dello scorso anno era stata nominata una commissione composta da amministratori pubblici ed esperti e la proposta era stata valutata positivamente. Il progetto vero e proprio è stato presentato a gennaio al sindaco di Lerma e poi ufficialmente tramite pec l’11 marzo scorso. Successivamente, Tenuta dei Baldi ha presentato una sintesi su richiesta dell’Unione montana e ha quindi proposto un incontro, in due occasioni, ad aprile e maggio, senza però ottenere risposta. L’azienda si dice assolutamente disponibile a fornire ogni chiarimento che possa essere chiesto, purchè si chiarisca come procedere.