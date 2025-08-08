La chiamata al 112. La pattuglia arriva rapidamente sul posto. Un 32enne ha appena rapinato un supermercato. Dopo essersi appropriato della merce sugli scaffali, ha cercato di fuggire, colpendo con una bottiglia e con un calcio al petto uno dei vigilanti che gli si era parato davanti. Solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, l’uomo, già noto per diversi precedenti di polizia, è stato bloccato e arrestato.

Il vigilante è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale della città dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di una settimana.