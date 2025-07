Innovart 2025 – Fiera nazionale di arte, musica e cinema

Il centro storico di San Sebastiano Curone, sabato 26 e domenica 27 luglio, dalle 10 del mattino fino a notte fonda si trasformerà in un museo a cielo aperto: due giorni di creatività diffusa che intrecciano arte contemporanea, artigianato d’eccellenza, musica live e cinema indipendente. In occasione della manifestazione rivivranno le antiche botteghe dove saranno presenti oltre quaranta artigiani selezionati da tutta Italia, che proporranno oggetti unici, realizzati con tecniche tradizionali e materiali autentici, in ceramica, tessitura, legno, metalli e vetro. Ogni bottega sarà l’occasione per scoprire il valore del fatto a mano e dialogare con chi lo rende possibile la storia secolare del borgo lungo l’antica Via del Sale. Innovart offre arte con workshop e l’istallazione temporanea site-specfic 2025 affidata a Giacomo Zornetta, finalista al Premio Mestre, Salon des Refusés, YICCA Art Prize, che lascerà un segno nel paesaggio urbano.

Quattro workshop “hands-on” ideati per ogni fascia d’età: Crochet creativo con Martina Marroni – basi e punti per piccoli accessori della durata di 1ora; Ceramica “Pietra del Benessere” con Francesca Ercolani – scolpire e smaltare un talismano tattile (2 h)¸ “Il Mio Pesciolino” – laboratorio ceramico per bambini (1 h 30); Arteterapia tessile con Marta Olivieri – intrecciare fili e narrazioni personali (2 h). Arricchiscono il percorso ludico ludopuzzle giochi in legno artigianali e, domenica, il Museo dei Burattini di Monalec con spettacoli e laboratori di teatro di figura.

Il sabato dalle 20 alle 24 sarà dedicato alla musica dal vivo con il concerto gratuito in piazza del Marconi con traparentesi, Nice, Daria Huber e Questo e Quello, accompagnati da food-truck di birre artigianali e street-food . Dalle 23:30 alle 03:00 – after-party tekno-house alla Sala Soms con Disconnect, Sagowave, Daniele Calissano.

La Fiera nazionale chiude domenica con cinema sotto le stelle: dalle 20.30 alle 24.00, rassegna di 20 cortometraggi in collaborazione con il Phoenix Rising International Film Festival; dialogo con i registi e premiazione “Best Director”, “Miglior Cortometraggio” e altre categorie.

Il Festival è gratuito, in caso di maltempo, attività open-air trasferite nella Sala Soms. Info: 331 120 0891 – [email protected] – IG @innovartfest