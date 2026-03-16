La Festa di San Giuseppe a Castelnuovo Scrivia.  

Castelnuovo Scrivia accoglierà i visitatori nel terzo fine settimana di marzo per l’attesissima Festa e Fiera di San Giuseppe 2026. L’evento, che affianca alle consolidate iniziative del mercato ambulante e del luna park una serie di appuntamenti culturali e sociali, promette un’immersione completa tra tradizione, motori d’epoca e arte. Un momento di grande significato si terrà sabato 21 marzo alle15.30 con l’intitolazione dell’asilo nido di via Colli a Isa Broggi, la castelnovese universalmente riconosciuta come “Mamma Isa,” che per prima inventò gli asili nido in Italia. L’omaggio celebra una figura straordinaria, antesignana dell’impegno sociale moderno.

Gli appassionati di motori non potranno mancare alla 76° edizione della “Castelnuovo Classica”, l’evento dedicato alle auto storiche e di interesse collezionistico. Sabato 21 marzo, il programma prevede la partenza di un tour automobilistico esperienziale da Garbagna, con tappe nei paesi dei Colli Tortonesi, trasformando le auto in ambasciatrici del territorio. L’arrivo a Castelnuovo, in piazza, è atteso per le ore 18:30. Domenica 22 marzo, le auto storiche e da collezione saranno esposte in piazza Vittorio Emanuele. La giornata culminerà con la sfilata che partirà alle 10:30 e la successiva consegna dei riconoscimenti alle 17.30.

La cultura sarà protagonista con due importanti iniziative: “Bandello Pop”: presso la Sala Pessini, sabato alle 18.00, si inaugurerà l’esposizione dei lavori degli allievi dell’Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia. Le novelle del celebre Matteo Bandello, concittadino illustre, vengono reinterpretate in chiave moderna grazie alla creatività di insegnanti e studenti, offrendo una splendida rappresentazione del patrimonio culturale. Il secondo appuntamento con la cultura è “Il Castello di Carta”: l’esposizione libraria, editoria poetica e musica prenderà il via sabato 21 marzo alle 21.00 in occasione della Giornata Mondiale della Poesia con reading e il concerto “Italian Night” – Jazz Edition. Domenica 22 marzo, alle 10.00, il Lions Club Matteo Bandello assegnerà il prestigioso Premio “Argini solenni“ a Gianfranco Isetta. La giornata proseguirà con incontri con poeti e autori di primo piano nel panorama nazionale e i dialoghi con gli editori.

Inoltre, domenica, alle 9 Natural Kinesis propone la consueta camminata per il benessere aperta a tutti. Alle 15, partirà il Tour Medievale, un’opportunità per passeggiare alla scoperta delle testimonianze storiche del paese, con ritrovo a Palazzo Centurione. Alle 16 sotto l’arengo saranno esposti i lavori prodotti nei laboratori (maglia, cucito, ecc.); è prevista una dimostrazione pratica dell’arte del restauro del mobile antico.

Infine, l’Associazione Franca Cassola Pasquali sarà in piazza sia sabato che domenica con i propri banchetti di patate per sostenere la ricerca dell’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona.

Una Festa di San Giuseppe che coniuga intrattenimento, cultura, solidarietà e valorizzazione del territorio.