La Fiera biologica di Sisola compie vent’anni

L’appuntamento è per domenica 6 luglio a Sisola, caratteristica frazione di Rocchetta Ligure per la ventesima edizione della Fiera dei prodotti locali naturali (biologici, biodinamici, sinergici…), per valorizzare l’agricoltura contadina e il recupero del territorio. Un patto fra produttori e consumatori nel rispetto della salute e dell’ambiente, per la tracciabilità dei prodotti, dal campo alla tavola. Una carta vincente per zone “marginali” come le vallate e le nostre montagne nel “Territorio delle Quattro Province”. La “Biofiera” è un’occasione di incontro con i produttori che scommettono sull’agricoltura pulita, un’agricoltura che garantisce la sicurezza del cibo, tutela la salute di chi produce e di chi consuma. Dalle 10.30 del mattino e, per tutta la giornata, negli stand, incontri, racconti, degustazioni, spuntini, pausa pranzo e merende.

Per i più piccoli e non solo, dalle 15.30, la “Caccia al tesoro della Biodiversità“ , alla scoperta della flora spontanea, anche quella usata in cucina.

La Fiera è organizzata in collaborazione con il Mercato biologico di Volpedo e l’Associazione La Strada del Sale.

Ph. Massimo Sorlino