Musica e Jazz al Solid Live!: la Rocco Parisi Band in concerto a Novi Ligure

La rassegna musicale “Solid Live!” prosegue con un nuovo appuntamento. Lunedì 9 febbraio alle 20.45 la Rocco Parisi Band sarà protagonista di una serata, che prevede un repertorio intrigante e sorprendente attraverso la storia del Jazz. Il maestro Rocco Parisi è un nome di spicco nel panorama musicale mondiale, acclamato in particolare come virtuoso del Clarinetto Basso. Già docente al Conservatorio Vivaldi fino a tre anni fa, il Maestro Parisi mantiene un forte legame con la città di Novi Ligure, dove ha vissuto a lungo e dove oggi insegna clarinetto e sassofono presso l’Istituto Musicale Casella. La sua passione per il Jazz lo ha già visto esibirsi al SOLID Live!, e in questa nuova occasione la sua band presenterà un viaggio nell’evoluzione del genere, spaziando dai grandi classici degli anni Venti fino alle avanguardie musicali contemporanee. Il concerto vedrà Parisi riportare in auge il Clarinetto Basso, uno strumento capace di evocare i fasti dell’orchestra di Duke Ellington e il genio rivoluzionario di Eric Dolphy. L’organico della Rocco Parisi Band è composto da: Rocco Parisi – Clarinetto, Luciano Bellini – Contrabbasso, Marco Cavriani – Clarinetto, Daniele Gian – Chitarra, Mirko Gian – Tastiere, Gianni Nesto – Percussioni.

Lo spettacolo è riservato ai soli soci SOMS (la tessera è ottenibile al desk segreteria, aperto dalle 18:00 alle 19:00 e dalle 20:30). La serata sarà inoltre arricchita, per chi lo desidera, da una cena di autofinanziamento che avrà inizio alle ore 19.30. L’inizio del concerto è fissato per le 20.45. Si segnala che i posti sono limitati: è fortemente consigliato prenotare inviando una mail all’indirizzo [email protected] , indicando i nomi dei partecipanti e un numero di telefono cellulare. In caso di overbooking, la precedenza sarà data in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni via mail. Sarà a disposizione dei partecipanti anche il bar caffetteria.