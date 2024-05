Nell’ambito del progetto sulla prevenzione e la sicurezza condotto dalle educatrici del CSP e rivolto agli alunni provenienti dai comuni dell’intero territorio del Novese, è stato realizzato un video dedicato, visibile per tutti sul sito del C.S.P, Consorzio Servizi alla Persona. https://cspnovi.it/

Il video realizzato dal C.S.P. in collaborazione con l’istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, in materia di prevenzione e sicurezza in ambito scolastico, è l’elaborato finale del percorso svolto per spiegare e migliorare la sicurezza a scuola e nella vita.

Nel progetto i ragazzi coinvolti, divisi in gruppi, dopo aver acquisito maggiori competenze attraverso l’utilizzo di un software appositamente elaborato dal CSP per l’iniziativa, hanno applicato le loro conoscenze personali e scolastiche, per realizzare un filmato su come rendere l’ambiente in cui vivono più sicuro. Nella creazione del filmato sono state rispettate l’unicità e le inclinazioni di ognuno di loro: alcuni si sono messi in gioco simulando delle situazioni di pericolo e su come evitarle, altri invece hanno preferito essere protagonisti attraverso una voce narrante. La realizzazione del filmato ha visto la partecipazione attiva e interessata da parte di tutti i soggetti e ha scatenato la fantasia di ognuno di loro, rispetto a quali temi trattare e a come realizzarli.

Il prodotto finale ha gratificato i ragazzi rendendoli protagonisti, orgogliosi e soddisfatti.

Si prevede di proseguire in futuro l’azione di prevenzione e sensibilizzazione allargando l’esperienza alle altre scuole superiori ed ai centri di formazione professionale del territorio nell’ottica di promuovere la cultura della sicurezza.

Utilizzare la creatività e la curiosità personale è sicuramente un altro modo di apprendere!