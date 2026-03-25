“Dove sei stata?”: quando l’amore si fa ossessione

Una storia in cui amore e ossessione si intrecciano: è questo il cuore di “Dove sei stata?”, lo spettacolo fuori cartellone che il Teatro della Juta di Arquata ospiterà venerdì 27 marzo con inizio alle 21.00. Un testo di forte impatto emotivo che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso, esplorando il lato oscuro dei rapporti e il legame indissolubile tra tormento personale e spinta creativa. Diretto da Silvia Cristofari, lo spettacolo vede in scena gli attori Cristina Zanoia e Gabriele De Vito.

La trama ruota attorno a uno scrittore che attende la fidanzata, Anna, in ritardo per cena. L’attesa fa crescere il suo nervosismo, alimentato dalle prolungate assenze della donna, motivate da impegni lavorativi. Al suo arrivo, i due si scontrano. La discussione si accende quando Anna elogia con fervore l’estasi creativa di Eric, uno scrittore americano con cui sta collaborando a un nuovo progetto. La fatica dello scrittore nel nascondere il fastidio per gli elogi della compagna degenera in un conflitto sempre più aspro, fino a un sorprendente finale che svelerà la vera natura del loro legame. “Dove sei stata?” mescola sapientemente commedia e dramma, esplorando come amore e ossessione possano diventare motori, e al contempo strumenti, per mantenere viva la fiamma della creatività.

Il testo è l’adattamento teatrale dell’omonimo cortometraggio, scritto da Andrea Lyne Scodeggio, che ha riscosso successo internazionale, vincendo, tra gli altri riconoscimenti, il premio come miglior corto internazionale al London International Filmakers Festival del 2022.

La stagione teatrale 2025-26 è realizzata con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte, dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia, e alla collaborazione dei partners Consorzio “Le Botteghe Di Arquata” e DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

Per info: Direttore Artistico: 345.0604 – [email protected] – www.teatrodellajuta.it,