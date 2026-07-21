L’anima e il destino”: una notte di grande musica sotto le stelle

Musica, armonia e senso di comunità tornano a far battere il cuore di Arquata Scrivia. Giovedì 23 luglio, con inizio alle 21.00, Piazza Bertelli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere “L’anima e il destino”, una serata evento pensata per celebrare la bellezza delle note e il valore della condivisione nello spazio pubblico. Protagonista del concerto sarà l’Evolution Classical Duo, raffinata formazione composta da Francesca Giordanino (voce e violino) e Marco De Masi (violoncello). Nato nel 2017 dalla sinergia di due interpreti dal solido bagaglio concertistico, il duo si distingue nel panorama musicale per una formula sonora originale e coinvolgente: la fusione stilistica tra l’incisività del violino, il calore del violoncello e l’espressività della voce d’impostazione lirico-cameristica. Entrambi i musicisti vantano percorsi accademici e professionali di primissimo piano. Francesca Giordanino, diplomatasi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, conta un’intensa attività solistica e cameristica al fianco di affermate realtà musicali italiane. Marco De Masi, formatosi al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, ha consolidato la propria esperienza in autorevoli orchestre nazionali e internazionali ed è attualmente membro stabile dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice del capoluogo ligure. Il repertorio proposto durante la serata sarà un viaggio emozionale a 360 gradi. Il pubblico verrà accompagnato in un carosello musicale capace di intrecciare le vette della grande tradizione classica occidentale con i temi più iconici e toccanti del cinema d’autore. La versatilità e la spiccata empatia comunicativa del duo permetteranno di superare i confini tra i generi, offrendo un’esperienza d’ascolto immersiva e accessibile a tutti.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una visione più ampia promossa dall’Amministrazione comunale attraverso il progetto “Il verde che cura”. Il programma nasce con lo scopo di valorizzare il patrimonio e le aree pubbliche del territorio, trasformandoli in luoghi d’incontro vivi, accoglienti e stimolanti per la cittadinanza. Attraverso la sinergia tra natura e arte dei suoni, il progetto intende promuovere il benessere collettivo e favorire la nascita di nuove relazioni interpersonali. L’evento ha trovato il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, cui il Comune ha espresso un sentito ringraziamento per la costante attenzione al territorio, unitamente alla preziosa collaborazione del maestro Alessandro Salandrini.