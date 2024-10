Tortona. Denunciati due imprenditori per truffa ai danni dello Stato.

Un sistema di frode molto ben congegnato, quello messo in atto da due imprenditori tortonesi, titolari di una azienda che opera nel settore dell’autotrasporto, ora denunciati dai finanzieri di Tortona con l’accusa di truffa ai danni dello Stato e falso.

Le indagini hanno permesso di scoprire che, dal 2019 al 2022, l’azienda ha incassato oltre 100 mila euro di fondi pubblici messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti per l’aggiornamento professionale del personale operante nel settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi, che mirava all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

I due imprenditori, per aggiudicarsi i contributi, hanno prodotto false attestazioni di avvenuta attività di formazione della propria forza-lavoro, ma le verifiche condotte dai militari hanno dimostrato una ben diversa realtà: le attività formative non sono mai state realizzate né in presenza, né a distanza e la documentazione riguardante le spese sostenute è stata completamente artefatta dai responsabili con il chiaro fine di ottenere i rimborsi.