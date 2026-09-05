A Carrosio l’arte di Gianni Torchia: una vita tra emozione, colore e territorio

L’arte come passione pura, dedizione al territorio e ricerca interiore. Nell’ambito degli appuntamenti della 19ª Fiera di Santa Croce, il Comune di Carrosio ospita la mostra antologica “Pittura come emozione e colore”, dedicata all’opera del maestro Gianni Torchia. Il vernissage è fissato per oggi, sabato 5 settembre alle 18.00 nel nuovo Centro Culturale del Comune (Biblioteca Civica a Palazzo Migliorati Gavotti). L’esposizione, curata dall’esperto d’arte Roberto Benso, ripercorre le tappe fondamentali di oltre mezzo secolo di cammino artistico ed estetico del pittore serravallese. Figura di spicco del panorama culturale dell’Oltregiogo e della provincia di Alessandria, Gianni Torchia ha fatto della creatività una missione civile e comunitaria. Storico presidente dell’associazione “Amici dell’arte di Serravalle Scrivia”, l’artista ha saputo coagulare attorno a sé un vivace nucleo di appassionati e autori, animando iniziative legate alla pittura, alla fotografia e alla promozione culturale. Un impegno portato avanti disinteressatamente, animato dall’amore per l’arte e per la Val Borbera, terra d’adozione che ne ha accolto l’estro versatile e generoso.

L’antologica allestita a Carrosio offre uno sguardo d’insieme sulla produzione di Torchia: dai paesaggi locali agli studi figurativi, fino alle nature morte, testimoniando un’evoluzione cromatica e stilistica sempre coerente e vitale. A tracciare le coordinate critiche dell’esposizione è il curatore Roberto Benso: «I lavori di Gianni Torchia proposti nella mostra di Carrosio suggeriscono spunti di meditazione non improvvisati e non banali, e restituiscono, emblematicamente, le suggestioni di una scelta d’arte che vince il tempo, la banalità del contingente, la vacua e chiassosa provvisorietà delle mode. Il pittore si colloca tra il riconoscimento della forma e la libertà del Segno; spunti tematici che hanno conservato, pur nella varietà dei moduli espressivi, una sostanziale coerenza di scelte e di stilemi, dove la visione dell’artista irrompe sul racconto, lo interpreta, ne conserva la potenza emotiva. Un patrimonio narrativo ricco di suggestioni, di rimandi, di voci che ancora parlano a chi sa ascoltare». La retrospettiva rappresenta così non soltanto un omaggio a un protagonista appassionato della vita culturale, ma anche un invito a scoprire come il colore sappia farsi narrazione autentica e memoria condivisa.