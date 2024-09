Il Maggiore Gianluca Bellotti è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona.

Si chiama Gianluca Bellotti ha 48 anni e il grado di Maggiore. E’ il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tortona, dopo l’avvicendamento con il Capitano Domenico Lavigna, che nello stesso giorno ha assunto il comando dell’omologo comando di Imola.

Laureato in Scienze dell’Amministrazione, si è arruolato nell’Arma nel 1997 e, al termine della Scuola Marescialli, è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Milano Porta Garibaldi. Dal 2003 al 2010, sempre a Milano, ha prestato servizio allo Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lombardia.

Nel 2010 è promosso Sottotenente e, al termine del corso applicativo presso la Scuola Ufficiali, viene assegnato alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria con l’incarico di Comandante di Plotone Allievi e Insegnante di discipline tecnico giuridiche.

Dal 2012 al 2015 ha comandato il NORM della Compagnia di Desenzano del Garda (BS) e dal 2015 al 2017 quello della Compagnia di Bonorva (SS). Promosso Capitano nel 2017 è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, dove si è occupato in particolare di reati contro la pubblica amministrazione, conseguendo nello stesso periodo diverse specializzazioni, tra cui quella di responsabile di Unità Antidroga, Crimini Ambientali e Misure Patrimoniali.

Dal 2019 al 2024, divenuto Maggiore, ha diretto la Sezione Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Milano, specializzandosi in crimini informatici, Open Source Intelligence e IT Solution presso il CEPOL di Budapest, l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle autorità di contrasto (fino al 2016, Accademia europea di polizia). Conoscitore delle lingue inglese e francese, nel maggio scorso è stato scelto per la partecipazione al “TOPCOP Exchange Programme” di CEPOL per lo scambio di competenze investigative tecnico-forensi con le Forze di Polizia della Repubblica di Armenia.